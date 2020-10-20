Уфа, , 09:16 — REGNUM Работника ООО «Раевсахар» насмерть придавило буртоукладочной машиной в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 17 октября с 50-летним рабочим ООО «Раевсахар» в Альшеевском районе. Оператор был придавлен буртоукладочной машиной на свеклоприемном пункте. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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