Иркутск, , 09:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 октября, всего в регионе выявлено 22 185 носителей SARS-CoV-2, причём 180 из них добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без новых летальных случаев. От COVID-19 скончались ещё восемь пациентов, их общее число составляет уже 319 человек. Ещё 102 жителя региона — носители коронавируса — скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса — 421 человек.

Госпитализированы 2929 (+24 за сутки) человек, выздоровели 18 309 (+79).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, сообщалось, что жертв коронавируса было зарегистрировано всего две.

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