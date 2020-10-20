Барнаул, , 08:52 — REGNUM Ещё один лесной чиновник в Алтайском крае обвиняется в том, что под предлогом санитарных рубок лесных насаждений позволил предпринимателям нанести значительный ущерб государству. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, речь идёт о теперь уже бывшим начальнике — лесничем отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Ларичихинскому лесничеству управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

По данным следствия, в 2017 и 2018 годах в нарушение законодательства в сфере лесоохраны чиновник превысил свои должностные обязанности, ущерб лесному фонду составил более 6 миллионов рублей.

Факт противоправной деятельности обвиняемого был выявлен оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 г. был вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику — лесничему отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Речь шла о незаконном распоряжении провести рубки лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарных разрывов (вследствие превышения должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей). Также чиновник разрешил проведение незаконных проходных рубок в природоохранной зоне.

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