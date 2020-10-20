Барнаул, , 08:41 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор в отношении главного инженера акционерного общества «Модест» — известного алтайского предприятия по производству детского молочного питания. Как сообщает региональное СУ СК РФ, ввиду того, что данное должностное лицо признало свою вину в получении взятки в размере более 645 тысяч рублей через посредников (за мзду двое алтайских предпринимателей получили возможность поставлять комплектующие к инженерному оборудованию для нужд «Модеста») и мошенничестве (составление фиктивных договоров поставок позволило похитить более 1 миллиона 100 тысяч рублей), наказание оказалась весьма мягким: пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого наложен арест в сумме более 540 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на данном предприятии производится детское молочное питание, оно является прибыльным и ещё в начале 2020 г. все 100% акций АО «Модест» принадлежали Алтайскому краю. Процедура продажи аукциона была запущена на фоне фоне скандала, связанного с уголовным делом, которое было возбуждено в апреле 2019 года в отношении теперь уже бывшего директора предприятия Антониды У.: топ-менеджера тоже обвиняли в получении крупной взятки.

Следователи сообщили, что за 3,5 года — с октября 2014 по июнь 2018 года — гендиректор получила от руководителя одной из алтайских компаний взятку в общем объёме свыше 7 млн рублей. Деньги перечислялись на её личный счёт за то, чтобы коммерческую компанию выбрали как поставщика товаров для нужд завода.

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