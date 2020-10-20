Саратов, , 08:44 — REGNUM В Саратове воспитателя одного из дошкольных учреждений привлекли к дисциплинарной и административной ответственности после перелома 5-летним воспитанником плечевой кости руки со смещением. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по факту получения травмы 5-летним ребенком. В августе текущего года воспитанник средней группы, находясь под надзором образовательной организации, из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников детсада во время прогулки сломал руку. Ребенка госпитализировали, провели операцию и назначили необходимое лечение.

В адрес заведующей дошкольного учреждения внесено представление, по результатам которого воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, судом воспитателя привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, глава Саратова Михаил Исаев после инцидента с исчезновением двоих детей из детского сада потребовал, чтобы все виновные были уволены. Он считает, что необходимо принять жёсткие меры в отношении как воспитателя группы, так и руководителей учреждения.

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