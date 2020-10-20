Рустави, , 08:21 — REGNUM В Грузии, в Болнисском муниципалитете в Нижней Карталинии, вечером 19 октября неизвестные обстреляли автомобиль, на котором ехал Леван Микеладзе, член избирательного штаба мажоритарного кандидата в депутаты от партии «Единое национальное движение» и оппозиционного блока «Сила в единстве» Кахи Окриашвили. Об этом сообщает телеканал «Мтавари арихи».

По данным журналистов, две машины заблокировали на дороге и столкнули в кювет автомобиль с Микеладзе. По его словам, после этого злоумышленники начали стрелять в сторону автомобиля. На кузове остались вмятины от столкновения и след от выстрела. Водитель не пострадал. Микеладзе рассказал, что было восемь участников нападения, и он узнал двоих. Они якобы связаны с конкурентом Окриашвили на предстоящих выборах, кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» Гоги Мешвелиани.

«На нашего сотрудника, главу молодежного движения напали люди на двух машинах. Мы практически знаем, кто это был, кто врезался в него на автомобиле. Они хотели столкнуть его. Они несколько раз врезались, стреляли, целясь в автомобиль. На машине остался след от одной пули», — заявил журналистам Окриашвили.

Мешвелиани прокомментировал ситуацию на «Общественном телевидении». Он заявил, что не причастен к нападению, и выразил надежду, что полиция расследует это дело.

В связи происшествием было возбуждено уголовное дело по статьям «Повреждение или уничтожение вещи» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны состояться выборы в парламент.

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