Чита, , 08:06 — REGNUM В городской больнице №1 Читы, где организовано лечение больных с COVID-19, накануне вечером, 19 октября, произошло ЧП. Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, в системе подачи кислорода упало давление.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

В ходе разбирательства выяснилась: причиной стало то, что неизвестные украли 13 метров медных труб, через которые шёл кислород, нарушилась система снабжения кислородом 150 из 200 развёрнутых коек. Но, как пояснила министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина, никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально: пятеро пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, переведены в реанимацию другого корпуса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на значительное увеличение числа коек для лечения больных с COVID-инфекцией, коечный фонд в моностационарах Забайкалья заполнен на 95%. За сутки 18 октября в крае зафиксировано ещё пять летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Общее число жертв за весь период достигло уже 86.

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкальские COVID-моностационары работают на пределе возможностей