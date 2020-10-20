Джакарта, , 08:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Малуку в Индонезии, сообщает Detik.

«Цунами не может быть», — говорится в заявлении агентства по метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Известно, что землетрясение произошло 19 октября в 21:11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 161 км к северо-западу от Малуку на глубине 389 км.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 у берегов Алеутских островов на Аляске.

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