Якутск, , 06:59 — REGNUM В Екатеринбурге с 13 октября ищут пропавшего 28-летнего лётчика Руслана Валеева из Якутска. Он перестал выходить на связь после госпитализации в городскую больницу.

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Руслан Валеев вместе с коллегами приехал сюда в Екатеринбург на курсы повышения квалификации.

Во время учёбы он заболел и попал с диагнозом «двухсторонняя пневмония» в первую городскую больницу на улице Декабристов, откуда ушёл 13 октября. С тех пор его никто не видел. По телефону связаться с мужчиной не удаётся.

«Парень молодой, к лекарствам не привыкший. И на фоне лекарств, скорее всего, как говорят психологи, с которыми мы разговаривали, у него началось бредовое состояние», — рассказал E1.RU один из родственников пропавшего лётчика.

20 октября, по словам матери Руслана Валеева, поисковики будут искать парня на Сибирском тракте прочесывать лесополосу. Почему поиски ведут именно в лесополосе, не уточняется. Известно, что документов при себе у Руслана нет. На момент пропажи был одет в чёрные джинсы, черно-зелёную футболку, серо-зелёные кроссовки Nike и чёрную куртку.

Мать парня в соцсетях обращается ко всем за помощью в поисках сына.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пропаже туриста в Свердловской области поступило 16 октября. Три человека поднялись в тот день на гору, а когда спустились, то одного не досчитались. Спуск проходил в условиях испортившейся погоды. Поиски 17 октября не дали положительного результата. 18 октября мужчину обнаружили.