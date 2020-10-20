Чита, , 06:37 — REGNUM Возгорание на крытом рынке в Чите ликвидировано, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Забайкальскому краю.

Сообщается, что возгорание было локализовано в 10:54 по местному времени (04:54 по московскому). Сам пожар был ликвидирован в 11:22 (05:22 по московскому времени). Общая площадь возгорания оценивается в 1200 квадратных метров.

Отмечается, что в ликвидации возгорания принимали участие 29 единиц спецтехники и 78 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в здании крытого рынка в Чите, находящегося на пересечении улиц Лазо и Ярославского, загорелось кафе. К моменту прибытия спасателей площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Пожару был присвоен 2 ранг сложности.

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