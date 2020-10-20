Оха, Сахалинская область, , 06:27 — REGNUM Возгорание в автомобиле потушили в городе Оха Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По данным ведомства, автомобиль загорелся на улице Никитюка. Пожарные прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления вызова. К тому моменту площадь возгорания уже составляла 5 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Новосибирске загорелся пассажирский автобус. Пожар был ликвидирован. Отмечалось, что на момент прибытия спасателей на месте происшествия были лишь водитель автобуса и кондуктор.