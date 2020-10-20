Хабаровск, , 05:36 — REGNUM Оперативники уголовного розыска Хабаровского линейного управления МВД РФ на транспорте совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали и доставили в Хабаровск подозреваемого в многократных «минированиях», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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Неоднократно судимый 38-летний житель Коми признался, что отправил 15 сообщений о «минировании» в июле, августе и сентябре 2020 года.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в терминале и самолётах он отсылал по электронной почте будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина пояснил, что действовал из хулиганских побуждений.

«Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям», — добавили в ведомстве.

Лжетеррористу грозит лишение свободы до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, после ложных сообщений о минировании хабаровских школ, детских садов, аэропорта и прочих объектов депутаты Законодательной думы Хабаровского края предложили увеличить штрафы для лжетеррористов до 2 млн рублей.