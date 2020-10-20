Чита, , 05:11 — REGNUM В Чите возник пожар в кафе в здании крытого рынка, расположенного на перекрёстке улиц Лазо и Ярославского. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Сообщение о возгорании по адресу: первый микрорайон, дом 5а, поступило в дежурную часть в 09:28 по местному времени. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что площадь пожара составляет 300 кв. метров. Был объявлен ранг пожара № 2.

По информации ведомства, все люди из здания были эвакуированы, пострадавших нет.

В тушении огня в настоящее время задействованы 56 человек и 20 единиц техники, разбитые на три боевых участка.