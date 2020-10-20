Южно-Сахалинск, , 04:51 — REGNUM В Холмске Сахалинской области из-за сложной аварии на японском водоводе третий день нет воды. Жителям города воду подвозят по графику с раннего утра и до поздней ночи.

Читайте также: В Севастополе введён режим повышенной готовности

Как пишет ИА Sakh.com, со ссылкой на МУП «Водоканал», авария произошла 18 октября.

«Порыв был обнаружен не сразу по причине глубокого залегания труб — порядка шести метров. На земляных работах было задействовано два экскаватора», — сообщили в «Водоканале».

Устранение аварии продолжается. Администрация города организовала ежедневный подвоз воды для населения и учреждений образования по графику тремя автоцистернами, которые работают с 06:00 до 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности вводится на территории Севастополя. Решение принято по итогам заседания комиссии города по чрезвычайным ситуациям. На этот режим Севастополь переводится из-за сокращения запасов пресной воды.