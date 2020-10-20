Санкт-Петербург, , 04:57 — REGNUM Со строительной площадки в Санкт-Петербурге сапёрами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) был вывезен на полигон для уничтожения снаряд времён Первой мировой войны. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

Боеприпас, находившийся в состоянии сильной коррозии, был обнаружен в ходе проведения работ на месте спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Специалисты определили, что он, вероятнее всего, является снарядом к крупнокалиберному 11-дюймовому орудию образца 1867 года.

Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения с применением специальной техники вывезли опасную находку на полигон для последующего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, миномётная мина времён Великой Отечественной войны была обнаружена среди мусора на предприятии по переработке отходов в подмосковном городском округе Егорьевск.

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