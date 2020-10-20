Южно-Сахалинск, , 04:17 — REGNUM На Сахалине прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ранее лишённого прав пьяного водителя, насмерть сбившего мальчика на пешеходном переходе. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

По версии следствия, «19 сентября 2020 года в вечернее время обвиняемый, будучи лишён права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля марки Toyota Crown, совершил наезд на малолетнего мальчика, пересекавшего пешеходный переход на велосипеде. В результате наезда ребёнок скончался на месте ДТП».

Отмечается, что смертельное ДТП, произошедшее в Анивском районе на юге Сахалина, было сопряжено с оставлением места его совершения.

После вручения подозреваемому обвинительного заключения, уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. 46-летнему жителю села Троицкое Анивского района, обвиняемому по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжённое с оставлением места его совершения») грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.