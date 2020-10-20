Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM На Камчатке в один день произошло сразу два трагических случая на воде. В порту Петропавловска-Камчатского за борт судна упал матрос, в реке Авача из лодки выпал рыбак.

Читайте также: У подвесного моста в Пензе утонул мужчина

Как сообщили ИА «Кам 24» в следственном отделе на транспорте, 18 октября за борт СРТМ «Герои Доманского», который пришвартовался на причале «Пасифик Нетворк» выпал 27-летний матрос. Его извлекли из воды, но было уже поздно. Матрос умер.

В реке Авача обнаружили тело 57-летнего мужчины. Предполагается, что рыбак выпал из перевернувшейся лодки и утонул. Проводится проверка, сообщает со ссылкой на СУ СКР по краю «Камчатка-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Пензенской области утром 16 октября из Суры достали тело утонувшего мужчины.