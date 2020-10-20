Анкоридж, США, , 00:51 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 у берегов Алеутских островов на Аляске, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 91 километре к юго-востоку от города Сэнд-Пойнт. Его очаг залегал на глубине 40,1 километра. При этом объявлена угроза цунами в населенных пунктах Сэнд-Пойнт, Колд-Бэй и Кодиак. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области. Эпицентр подземных толчков располагался в Прокопьевском районе. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в Кемеровской области