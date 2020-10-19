Нарьян-Мар, , 22:52 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа исключили возможность дальнейшей утечки нефтепродуктов на месте разгерметизации трубопровода.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, на месте работают аварийно-спасательные формирования ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» и ООО СПАСФ «ПРИРОДА», в составе которых 80 ликвидаторов и 22 единицы техники, из которых 5 вертолётов и 7 плавательных средств.

«Губернатором округа недропользователю была предложена помощь, но нас заверили, что сил и средств хватает. На месте собраны 5 тонн загрязнённого грунта, использовано 400 килограммов сорбента. Помимо этого, установлены 4 рубежа боновых заграждений общей длиной 1600 метров», — заявил глава окружного департамента природных ресурсов Альберт Чабдаров.

Напомним, сигнал о разливе нефти около посёлка Харьягинский поступил в субботу 17 октября. Было установлено, что разгерметизация недействующего трубопровода произошла в 25 метрах от реки Колва. В результате нефть по ручью стекла в реку и произошло её загрязнение.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту разлива нефти возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».