Сургут, Югра, , 21:44 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) высадили из автобуса девятилетнего школьника из-за отсутствия маски. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщила мать ребёнка.

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Школьник возвращался домой вечером с учёбы во вторую смену. По словам матери, мальчик забыл надеть маску и его выгнали из автобуса №21. Хотя маска у него была с собой в рюкзаке. Ребёнок так разволновался от криков, что забыл надеть маску, когда сел в автобус №45. Там его тоже отругали, но при этом вручили одноразовую маску.

«Теперь маска всегда у него — либо на нём, либо в кармане», — сообщила журналистам мать ребёнка.

Отмечается, что в социальных сетях на минувшей неделе мать другого школьника сообщила, что её сына выгнали без маски из автобуса родители других детей. Причём из автобуса №45.

Сургутяне в комментариях к видеосюжету, помимо выплеска негативных эмоций о «коронавирусе головного мозга» у некоторых граждан, отмечают, что у детей должна выработаться линия ответственного поведения в период пандемии и дисциплина. И маски про запас для рассеянных школьников кондукторам тоже необходимо иметь всегда под рукой.