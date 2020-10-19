Конфлан-Сент-Онорин, , 20:10 — REGNUM В связи с убийством учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин во Франции арестовали 15 человек, 4 из которых — ученики колледжа, где преподавал погибший. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Le Figaro.

Арест U.S. Air Force

В рамках расследования убийства учителя Самуэля Пати во Франции арестовали 15 человек. Как передают источники, близкие к расследованию, возможно, Пати был «назначен в качестве жертвы несколькими учениками колледжа, которые позднее должны быть заплатить убийце некое вознаграждение».

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.