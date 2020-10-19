Тюмень, , 19:48 — REGNUM Тюменский прокурор Альберт Хамитов и уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев в ходе проверки выявили нарушения прав заключённых в медицинской части №13 и в больнице федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть-72» ФСИН России. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

Медицинская часть №13 лечит амбулаторно осуждённых колонии №4 города Тюмени, в больнице оказывают стационарную медпомощь осужденным из исправительных учреждений области.

Установлено, что больнице нет врача-начальника, хирурга, рентгенолога, терапевта. Не хватает семи медсестёр, и есть нарушения ведения документации. В медчасти №13 выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, ведения документации, сроков проведения флюорографии и лабораторных исследований.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес врио начальника областного управления ФСИН России представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.