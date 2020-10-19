Егорьевск, Московская область, , 19:44 — REGNUM Миномётная мина времён Великой Отечественной войны была обнаружена среди мусора на предприятии по переработке отходов в подмосковном городском округе Егорьевск. Об этом сообщили 19 октября пресс-служба Мособлпожспаса.

Как уточняется, боеприпас был найден в контейнере с металлическими отходами на территории КПО «Восток», расположенного в деревне Поцелуево. Работники предприятия обратились в единую службу спасения «112».

"Взрывотехники установили, что снаряд представляет собой 50-миллиметровую миномётную мину, которую не представлялось возможным обезвредить на месте», — отметили в Мособлпожспасе.

Сообщается, что специалисты поместили боеприпас в специальный контейнер и транспортировали его в карьер, где уничтожили согласно инструкции.