Кага, , 19:05 — REGNUM Медведь, проникший в торговый центр в японском городе Кага, был застрелен в итоге 13-часовой поисковой операции, сообщает 19 октября RT.

Медведь

Инцидент произошел в префектуре Исикава в центральной части Японии.

По предварительной версии, медведь проник в торговый центр еще до начала его работы через служебный вход, предназначенный для доставки товаров и других грузов.

После обнаружения медведя из торгового центра были эвакуированы все посетители и работники.

Через 13 часов после эвакуации медведь был найден охотниками и застрелен.

Отмечается, что двумя днями ранее на территории этой же префектуры медведь напал на людей, в результате чего пострадали трое местных жителей.

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