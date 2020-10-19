Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 18:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обнаружены два очага возгорания леса в лесничествах Карачаевского района. Общая площадь пожаров составляет около двух гектаров, пишет ТАСС.

Пожарные машины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Очаг возгорания был обнаружен днем 19 октября. На территории Карачаевского участкового лесничества низовой пожар распространился на территории площадью 0,5 га. Еще один низовой пожар на площади 1,5 га зафиксирован в Худесском участковом лесничестве, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии.

«В настоящее время горит сухая трава, угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров принимают участие 18 человек и шесть единиц техники», — пишет ТАСС. Отметим, что на сайтах официальных органов власти и МЧС информации о пожарах пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в последние месяцы произошло сразу неколько крупных пожаров в лесничествах республики. Один из них тушили в июле в Карачаевском районе на площади 3,2 гектара. Второй также произошел в Карачаевском районе в середине сентября — загорелся лес в Учкуланском участковом лесничестве.