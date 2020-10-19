Шанхай, Китай, , 18:06 — REGNUM Несколько медведей напали на работника Шанхайского парка дикой природы в присутствии посетителей, сообщает 19 октября издание Global Times.

Медведь Mattyman17

По информации издания, работника зоопарка пытался спасти водитель экскаватора, работавшего рядом с местом происшествия. Однако это не помешало животным утащить жертву за пределы видимости свидетелей.

Более того, водителю пришлось ждать прибытия вооруженных полицейских, чтобы выйти из экскаватора.

Секция парка, в которой произошла трагедия, временно закрыта. Ведется расследование трагедии.

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