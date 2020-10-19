Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM В ДТП с участием школьного микроавтобуса, принадлежащего Центру реабилитации несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга и легкового автомобиля, серьезно пострадавших нет. Об этом 19 октября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ДТП со школьным автобусом в Петербурге серьезно пострадавших нет — ГИБДД . ДТП и ЧП СПб.

По предварительной информации, ДТП произошло в понедельник около 16:45 мск во Фрунзенском районе Петербурга, на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская. В результате столкновения автомобиля Skoda и микроавтобуса последний опрокинулся набок.

«В результате ДТП лиц, серьезно пострадавших, — нет. Пострадавшим оказывается первая медицинская помощь», — говорится в сообщении УГИБДД.

Отметим, по данным администрации района в автобусе находились дети местного реабилитационного центра. По данным источника в медицинских кругах, в результате столкновения пострадали пять человек — четверо детей и водитель микроавтобуса. Их состояние медики оценили как средней степени тяжести.

В сети появилось видео с камер наружного видеонаблюдения, на котором видно, как на равнозначном перекрестке водитель легкового автомобиля не пропустил помеху справа — микроавтобус и задел его заднюю часть. В результате автобус задел другую легковую машину и опрокинулся.

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