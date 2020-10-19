Нижний Новгород, 19 октября 2020, 17:21 — REGNUM Жители Автозавбодского района Нижнего Новгорода в социальных сетях пожаловались на загрязнение озера Зеркального и на бездействие аварийных служб. Росприроднадзор проведет проверку, по результатам которой будут предприняты административные меры. Об этом заявили представители ведомства NewsNN 19 октября.
В социальной сети 16 октября опубликовано видео, на котором видно, что поверхность озера покрылась пеной. Пользователи предположили, что прорвало канализационный коллектор и сточные воды стали сливаться в водоем, который сообщается с Окой.
«Горожане предполагают, что грязь идет из канализационного колодца от ЖК «Торпедо». Само озеро уже наполовину покрыто черной водой», — пишет СМИ.
По сообщениям очевидцев, на место приезжала аварийная служба, однако «ничего не предприняла».