Нижний Новгород, , 17:21 — REGNUM Жители Автозавбодского района Нижнего Новгорода в социальных сетях пожаловались на загрязнение озера Зеркального и на бездействие аварийных служб. Росприроднадзор проведет проверку, по результатам которой будут предприняты административные меры. Об этом заявили представители ведомства NewsNN 19 октября.

В социальной сети 16 октября опубликовано видео, на котором видно, что поверхность озера покрылась пеной. Пользователи предположили, что прорвало канализационный коллектор и сточные воды стали сливаться в водоем, который сообщается с Окой.

«Горожане предполагают, что грязь идет из канализационного колодца от ЖК «Торпедо». Само озеро уже наполовину покрыто черной водой», — пишет СМИ.

По сообщениям очевидцев, на место приезжала аварийная служба, однако «ничего не предприняла».