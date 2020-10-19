Казань, , 17:22 — REGNUM МВД по РТ опровергнута очередная, не соответствующая действительности, информация. В соцсетях и мессенджерах появились сообщения о защитных масках, якобы пропитанных наркотическим средством, которые раздают волонтеры.

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Распространяемые фейковые сведения не имеют ссылки на источник информации, указания конкретного населенного пункта. В сообщениях присутствуют просьбы о распространении, основная цель которых посеять панику, отмечает пресс-служба республиканского МВД.

За распространение в СМИ и соцсетях в интернете недостоверной информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, влечет административную ответственность, предупреждают в ведомстве. Для граждан за подобное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в апреле следственные органы по Татарии возбудили уголовное дело по факту распространения фейковой информации о массовом заражении коронавирусной инфекцией. Якобы в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заражения коронавирусной инфекцией, в связи с чем госпитализирована половина медперсонала учреждения.

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