Валуйки, Белгородская область, , 17:17 — REGNUM Предупредительный выстрел был вынужден произвести инспектор ГИБДД в селе Двулучное Валуйского городского округа Белгородской области. Применить табельное оружие полицейских спровоцировала толпа хулиганов, которые вели себя агрессивно во время оформления протокола на нарушителя правил ПДД, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Два автомобиля под управлением нетрезвых водителей заметили на улице очевидцы 18 октября около 23:00 и позвонили в дежурную часть. Наряд ДПС для выяснения обстоятельств остановил схожий по приметам с описанным автомобиль ВАЗ-2109. В салоне находились 32-летний водитель, с признаками алкогольного опьянения, и несколько пассажиров. У автомобилиста отсутствовал полис ОСАГО, инспекторы пригласили его для оформления протокола в патрульную машину.

«По предварительным данным, во время составления административного материала к патрульному автомобилю, где находились сотрудники ГИБДД и нарушитель, подошли более десяти человек и стали вести себя агрессивно, оказывая физическое воздействие. Для пресечения противоправных действий в соответствии с «Законом о полиции» сотрудники ГИБДД произвели предупредительный выстрел. В результате никто не пострадал. Водителю автомобиля ВАЗ-2109 и нападавшим удалось скрыться», — уточнили в пресс-службе.

За причинение телесных повреждений сотруднику полиции задержан 30-летний местный житель, материалы в отношении него переданы в Следственный комитет. Местонахождение водителя также установлено, на него составили три протокола.