Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:58 — REGNUM В Ноябрьске (ЯНАО) возбуждено уголовное дело по факту хищения 6 млн рублей бюджетной субсидии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что в 2017 году в рамках программы поддержки предпринимательства в Ноябрьске два местных предпринимателя получили муниципальную субсидию на создание сельскохозяйственного комплекса, предоставив подложные документы. Кроме того, часть средств они потратили на личные нужды. В итоге, бюджету муниципалитета был причинён ущерб в размере шести миллионов рублей.

В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).