Казань, , 16:34 — REGNUM Общественный транспорт в Казани регулярно проверяют на соблюдение водителями и кондукторами, а также пассажирами масочного режима. Только за истекшую рабочую неделю, с 12 по 16 октября, в городе выявили 707 нарушителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

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Сотрудники комитета совместно с контрольно-ревизионными службами провели проверку на 113 остановках и станциях метро. Всего было выявлено 707 нарушителей масочного режима, из них 677 — надели индивидуальные средства защиты на месте. В числе тех, кого пришлось высадить из общественного транспорта, стали 30 пассажиров-нарушителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом, в Татарии не планируют возвращаться к пропускам. Чтобы не допустить введения новых ограничений из-за распространения коронавируса, жители должны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

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