Минск, , 16:25 — REGNUM Гомельское областное управление МЧС Белоруссии сообщает о локализации пожара на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Инцидент произошёл утром 19 октября: при выполнении подрядной организацией огневых работ на предприятии загорелся резервуар с талловым маслом.

«Один человек — работник подрядной организации, выполнявший огневые работы, погиб при падении с высоты от взрывной волны. Еще один работник госпитализирован с диагнозом «тупая травма», — проинформировали белорусские спасатели.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат — знаковый объект белорусской «модернизации» на китайские кредиты, находящийся на личном контроле Александра Лукашенко. Предприятие построено в 1968 году и ныне входит в состав госконцерна «Беллесбумпром».

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