Казань, , 16:32 — REGNUM В одном из районов и четырех городах Татарии управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований в трудовых коллективах. Об этом сообщила заместитель главы республиканского надзорного ведомства Любовь Авдонина.

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С ее слов, наибольшее число нарушений выявлено в трудовых коллективах Сабинского района и в городах Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов и Нижнекамска. Всего было проверено 1,7 тыс. объектов. На каждом десятом предприятии были выявлены нарушения. На сегодняшний день составлено 1,4 тыс. протоколов. Сумма штрафов за нарушения превысила 5 млн рублей, отметила Авдонина. Кроме этого, по решению суда приостановлена работа 21 предприятия, нарушившего правила.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии работодателей просят неукоснительно соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса в организациях. На 14 октября в республике зарегистрировали 127 очагов инфекции в трудовых коллективах. В 83-х из них выявлены нарушения, которые могли способствовать распространению инфекции.

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