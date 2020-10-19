Волгодонск, Ростовская область, , 16:01 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области вынесли приговор главному бухгалтеру детского сада «Тополёк», похитившей более 13 млн рублей. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимая за три года похитила свыше 13 млн рублей, внося в реестры ложные сведения о размере своей зарплаты. Преступную схему хищений выявила прокурорская проверка.

Суд назначил бухгалтеру наказание в виде 2,5 года колонии общего режима. На имущество подсудимой наложен арест. Приговор в законную силу не вступил.