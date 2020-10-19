Нарьян-Мар, , 15:44 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что не намерен скрывать информацию, связанную с утечкой нефти на реке Колве в Коми.

«У нас перед глазами и Камчатка и Норильск, я хотел бы сказать, что мы не намерены замалчивать никакую информацию, тем более, что только за прошедшие сутки в социальных сетях появилось более 200 сообщений на тему утечки нефти в районе Харьягинского месторождения. Позиция и наша, и прокуратуры, и Росприроднадзора простая и понятная — мы ничего не намерены скрывать, будем объективно оценивать происшествие и его масштаб», — заявил глава НАО.

Напомним, ЧП произошло 17 октября при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода был обнаружен порыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, а также на данном участке обнаружена радужная пленка на реке Колва. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубических метров.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие. В Усинске (Коми) введен режим ЧС.