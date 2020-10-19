Нарьян-Мар, 19 октября 2020, 15:44 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что не намерен скрывать информацию, связанную с утечкой нефти на реке Колве в Коми.
Напомним, ЧП произошло 17 октября при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода был обнаружен порыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, а также на данном участке обнаружена радужная пленка на реке Колва. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубических метров.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие. В Усинске (Коми) введен режим ЧС.