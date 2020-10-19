Луганск, , 15:41 — REGNUM Офицер 24-й бригады ВСУ скончался от огнестрельного ранения, полученного во время ссоры с националистами. Об этом сообщил 19 октября во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его информации, второй украинский силовик в тяжёлом состоянии находится в больнице.

«В процессе завязавшейся драки было применено огнестрельное оружие. В результате перестрелки лейтенант Когут от полученных ранений скончался, сержант Илященко получил многочисленные ранения и в тяжелом состоянии доставлен в медицинскую роту подразделения», — сказал Осадчий.

Представитель народной милиции также отметил, что вышестоящему украинскому командованию информация об инциденте не поступала.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников призвал уже сейчас готовить чиновников, которые будут работать в захваченных ВСУ Луганске и Донецке.

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