Ковров, Владимирская область, , 15:14 — REGNUM В городе Коврове Владимирской области 19 октября произошёл пожар на предприятии «Радомир», которое занимается производством ванн, сантехники и медицинского оборудования, сообщил портал «ПроВладимир».

С огнём боролись 43 человека и 13 единиц техники. С территории цеха были эвакуированы 50 человек. Возгорание было локализовано в 12:25 на площади 100 квадратных метров, к 14:12 его потушили полностью.

При пожаре пострадал мужчина 1988 года рождения. Его госпитализировали с ожогами.