Махачкала, , 15:04 — REGNUM Конфликт двух водителей маршрутного такси в Хасавюртовском районе Дагестана завершился поножовщиной. В результате один из них госпитализирован, сообщается 19 октября на странице главного управления МВД по республике в Instagram.

Инцидент произошел сегодня утром в селе Муцалаул. По предварительной информации, ссора между двумя местными жителями — водителями маршруток произошла из-за числа пассажиров, рассаживающихся в транспорте. Одному из них распределение показалось несправедливым. В ходе конфликта 45-летний водитель нанес 43-летнему односельчанину проникающие ножевые ранения в область брюшной полости.

Пострадавший помещен в Центральную городскую больницу Хасавюрта. По данному факту собран материала для принятия процессуального решения, подозреваемый пока не задержан.