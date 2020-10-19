Львов, Украина, , 15:01 — REGNUM Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщила 19 октября пресс-служба национальной полиции области.

Авария произошла на международной трассе Киев — Чоп. Столкнулись автомобили «ВАЗ-2109», Opel, Mazda и Citroën.

На месте трагедии скончались водитель и пассажир «ВАЗ-2109», позже стало известно о гибели пассажира Citroën.

Правоохранители выясняют причины произошедшего, решается вопрос правовой квалификации инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Киевом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадали около десяти человека.

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