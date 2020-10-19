Нальчик, , 14:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ЧП во время автопробега в Баксанском районе. В результате ДТП перевернулся автомобиль «Нива», в котором находились четыре человека, в том числе 14-летний подросток.

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы реанимационной бригадой Центра медицины катастроф и бригадой скорой помощи районной больницы города Баксана в местную больницу. Характер травм большинства из них, как уточнили в министерстве здравоохранения, легкой и средней степени тяжести.

После оказания первой медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение двое пострадавших. Мальчик переведен в республиканскую детскую больницу, еще один пострадавший — в республиканскую клиническую больницу.

Отметим, что комментариев по поводу инцидента на официальных сайтах правоохранительных органов республики пока нет .