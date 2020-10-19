Ярославль, 19 октября 2020, 13:49 — REGNUM В Ярославском государственном педагогическом университете два факультета перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал ректор вуза Михаил Груздев.
Дистант с 17 октября введен на факультете иностранных языков и филологическом факультете. Оба они располагаются в одном здании.
Дистанционное обучение продлится две недели. По словам Груздева, на других факультетах ситуация пока не вызывает опасений, там количество выявленных случаев не превышает 2−3 на факультет.
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