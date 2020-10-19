Уфа, , 13:47 — REGNUM Сальмонелла была выявлена в мясной продукции ОАО «Турбаслинские бройлеры» в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, с марта по май текущего года сотрудники надзорного ведомства отобрали 11 проб тушек цыпленка-бройлера производства ОАО «Турбаслинские бройлеры». Исследования показали, что в партиях замороженного мяса птицы имеются патогенные микроорганизмы, в том числе бактерий рода Salmonella.

Отмечается, что в отношении ОАО «Турбаслинские бройлеры» было возбуждено административное дело. 29 сентября производитель был привлечен к ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. В октябре предприятие оплатило административный штраф в размере 360 тысяч рублей.

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