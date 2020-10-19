Нефтеюганск, Югра, , 13:38 — REGNUM В Югре задержан житель Москвы с 18 кг наркотиков на сумму 72 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Данного объёма порошкообразного вещества хватило бы на изготовление 36 тысяч доз, отмечают полицейские. Наркотики найдены в автомобиле, в тайнике под обшивкой дна кузова.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 20 лет.

Нефтеюганский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.