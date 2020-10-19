Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Рабочий сорвался вниз во время капитального ремонта шахты лифта в Петербурге. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в городском Фонде капитального ремонта.

ЧП случилось на Лесном проспекте, 61, в Выборгском районе города в 11:00 в понедельник, 19 октября.

«В смонтированную шахту лифта упал рабочий, который проводил работы по покраске металлической лифтовой шахты снаружи», — объяснили в Фонде капремонта.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, заместитель главы администрации Выборгского района, представители Жилищного комитета. Туда также прибыли руководитель Фонда капремонта и глава подрядчика — ООО «МосРегионЛифт».

"По факту нарушения техники безопасности проводится проверка, обстоятельства трагедии выясняются», — добавили в Фонде.

По данным издания «Фонтанка», рабочий погиб, в связи с чем на месте также находятся следователи.

Это уже не первый случай производственного травматизма при капремонте в этом районе. Так, 7 августа на Лесном проспекте трое рабочих пострадали во время капитального ремонта балконов — обрушилась плита. Тогда Фонд сообщил, что они нарушили технологию производства работ.

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