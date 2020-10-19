Уфа, , 13:17 — REGNUM Мужчина получил несколько ранений из травматического пистолета во время конфликта в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о конфликте на улице 65 лет Победы в Учалах поступила на пульт сотрудникам правоохранительных органов Учалинского района от экипажа ДПС.

По предварительной версии, вечером подозреваемый 49-летний мужчина припарковал свою автомашину «Киа Соренто» у въезда на территорию строящегося дома. Утром 35-летний потерпевший привез на грузовой автомашине строительные материалы, но проехать на стройплощадку не смог из-за ранее припаркованного автомобиля.

Позже собственник легковушки по требованию потерпевшего отогнал свой автомобиль, но вскоре вернулся со своим знакомым. В это время потерпевший водитель грузового автомобиля въехал на стройплощадку и разгружал материалы. Стражи порядка считают, что подошедшие к нему мужчины начали требовать от потерпевшего извинений, а затем подозреваемый мужчина пытался ударить водителя. Тогда потерпевший решил убежать, но подозреваемый с приятелем побежали за ним.

Полицейские считают, что потерпевший подобрал с земли палку для самообороны, а в это время 49-летний подозреваемый собственник автомашины «Киа» из травматического пистолета выстрелил несколько раз в направлении пострадавшего.

Потерпевшему удалось выбежать на улицу, на которой дежурил экипаж ДПС. Сотрудники полиции вызвали скорою помощь и оказали первую медпомощь пострадавшему. Мужчину госпитализировали с двумя ранениями: в бедро и грудь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.115 УК РФ. 49-летний подозреваемый доставлен в полицию. У него было изъято травматическое оружие.

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