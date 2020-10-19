Лондон, , 13:21 — REGNUM Лейтенант-коммандер британского военно-морского флота Лен Лув отстранён от службы за участие в нетрезвом виде в выгрузке ядерных ракет. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на информированные источники.

Инцидент произошёл в американском штате Джорджия в доке базы «Кингз-Бей». Моряки должны были выгрузить из подводной лодки королевских ВМС Vigilant 16 ракет Trident с ядерными боеголовками. Лув явился на субмарину пьяным и с жареной курицей, он должен был принять командование системой.

«Он был не в состоянии нести ответственность за ядерное оружие», — пояснил собеседник издания.

Офицеру, которого должен был сменить Лув, пришлось оповестить о ситуации вышестоящее командование. В результате Лува отправили в Шотландию на базу приписки подлодки, ведётся расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее субмарина Vigilant уже оказывалась в центре скандала. Прежнего капитана Стюарта Армстронга и офицера по инженерно-техническому обеспечению Ребекку Эдвардс отстранили за неуставные отношения, а девятерых членов экипажа уволили за употребление наркотиков.

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