Нарьян-Мар, , 13:12 — REGNUM По факту разлива нефтепродуктов в реку Колва возбуждено уголовное дело. Об этом иа сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Напомним, 17 октября около 11 часов при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» — терминал Харьяга, расположенном на территории Ненецкого автономного округа, обнаружен порыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. Площадь разлива на почве составила 25 квадратных метров, а также на данном участке обнаружена радужная пленка на реке Колва. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубических метров.

«В связи с тем, что есть основания полагать, что имело место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Для осмотра места происшествия организован выезд следственно-оперативной группы. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, первым о ЧП в соцсетях сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. В Усинске (Коми) из-за разлива нефтепродуктов на реке Колва ввели режим ЧС.