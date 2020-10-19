Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:53 — REGNUM В танзанийском округе Хаи трое учеников исламской школы имени Отумана Бин Хассана были арестованы по подозрению в поджоге одного из общежитий. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на заявление главы администрации Хаи Ленгаи Оле Сабайя.

По его словам, пожар произошел двумя неделями ранее. Он добавил, что в ходе допроса выяснилось, что ученики спланировали поджог с целью закрытия школы.

Сабайя отметил, что перед тем, как поджечь здание, школьники выкрали 68 мобильных телефонов и спрятали их в парте в одном из кабинетов школы.

«Я призываю полицию продолжить допрос задержанных, поскольку полученные показания не сходятся между собой», — заявил чиновник.

Пожар в школе имени Отумана Бин Хассана стал третьим подобным инцидентом в Танзании за последние два месяца.

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