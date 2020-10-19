Нижний Новгород, , 12:45 — REGNUM После массового убийства в Борском районе в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, инспектор еще в марте 2019 года, принимая решение о доследственной проверке при наличии в действиях несовершеннолетнего признаков подготовки к преступлению, предварительное следствие по которому производится исключительно следователями СК России, отказалась возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием события преступления.

Напомним, врач, который выдал нижегородскому стрелку необходимые для получения оружия справки, арестован по решению суда. Врача подозревают в халатности, следствием которой стала смерть нескольких человек. Такое преступление предусмотрено частью 3 статьи 293 УК РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в поселке Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое скончались на месте происшествия, трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства троих человек в Борском районе, подробно изучив все версии произошедшего и выяснив мотив преступления.

Утром 13 октября подозреваемый был найден мертвым на окраине поселка.

Ранее следователи отмечали, что в ходе расследования уголовного дела об убийстве трёх человек выяснилось, что разрешение на ношение огнестрельного оружия было выдано с нарушением закона. Учителя школы, где учился подозреваемый, обнаружили «негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям» ещё в феврале 2019 года.

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